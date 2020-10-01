До послаблення карантину готова лише одна область

Станом на 1 жовтня в Кіровоградській області показники епідемічної небезпеки не перевищують базовий рівень, встановлений МОЗ.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, в Кіровоградській області показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення склав 19 при базовому рівні 40 на 100 тис. населення.

Загалом, станом на 1 жовтня не готові до пом'якшення протиепідмечних заходів, враховуючи перевищення індикаторних показників, місто Київ та 23 області України.

У Києві захворюваність на COVID-19 за 14 днів склала 158,7 на 100 тис. осіб.

“Жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більше 50 відсотків протягом п’яти днів поспіль; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.

Як повідомлялося, в Україні станом на 1 жовтня лабораторно підтверджено 213 028 випадків COVID-19, з них за добу 4 069.