На час карантину школам дозволили змінювати систему оцінювання

Організовуючи освітній процес в умовах карантинних обмежень, навчальні заклади мають право коригувати систему оцінювання.

Така інформація міститься у роз’ясненнях на сайті Міністерства освіти і науки.

Зокрема Законом України «Про повну загальну середню освіту» для шкіл передбачена можливість запровадження власної шкали оцінювання результатів навчання.

«Згідно із частиною четвертою статті 17 Закону за вибором закладу освіти оцінювання може здійснюватися за власною шкалою оцінювання результатів навчання учнів.

У разі запровадження закладом освіти власної шкали оцінювання результатів навчання учнів ним мають бути визначені правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством», - повідомляють у Міносвіти.

У міністерстві пояснили, що дозвіл змінювати систему оцінювання передбачає навіть можливість оцінювання за шкалою «зараховано»/«не зараховано» для таких прпедметів як «Фізична культура», «Трудове навчання», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Основи здоров’я» та окремих предметів варіативної складової у разі проведення понад 50% уроків у дистанційному форматі.

Читайте також: Голова Закарпатської облради виступає за скорочення малокомплектних шкіл

Як повідомлялося, в Україні до 1 листопада запроваджено адаптивний карантин.

Станом на 22 вересня в Україні зафіксовано 181 237 випадків COVID-19, з яких 2 884 - за минулу добу.