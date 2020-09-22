Голова Закарпатської облради виступає за скорочення малокомплектних шкіл

На Закарпатті виграють від об'єднання у рамках адміністративної реформи ті громади, де голови знайдуть політичну волю на скорочення малокомплектних шкіл. Кошти краще інвестувати для облаштування перспективних освітніх закладів, у найкращих учителів, учнів.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс.

“Що виграла область станом на сьогодні від об'єднання громад — сказати важко, бо громади тільки почали переходити на прямі міжбюджетні відносини з державою. Якщо у них будуть ефективні менеджери, то незабаром буде видно й результати. Там, де керівник знайде в собі політичну волю і скоротить, наприклад, малокомплектні школи, де навчається, умовно, три учні, а на них працює за державні гроші 20 осіб, – це буде по-господарськи,” - заявив Рівіс.

З його слів, кошти краще інвестувати для облаштування перспективних освітніх закладів, у найкращих учителів, учнів тощо.

“Освітяни кажуть, до речі, що цьогоріч діти з таких шкіл досить непогано склали іспити ЗНО — саме через те, що під час дистанційного навчання вони отримали можливість займатися з іншими вчителями в режимі онлайн.” - зазначив Рівіс.

Як повідомлялося, на Закарпатті згідно Перспективного плану об'єднання територіальних громад передбачено утворення 64 ОТГ.