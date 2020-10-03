У Києві дозволили проведення футбольних матчів з уболівальниками

У Києві дозволили проведення футбольних матчів з уболівальниками

Укрінформ
Київ погодився із пропозицією Української асоціації футболу щодо проведення міжнародних матчів під егідою УЄФА із частковим залученням вболівальників до 30% від місткості стадіонів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на відповідний витяг із протоколу № 64 засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 02.10.2020 року.

Так, за умови суворого дотримання протиепідемічних вимог та правил, дозволено часткове залучення вболівальників на такі матчі:

09.10.2020 – м. Київ, стадіон «Оболонь Арена» – матч кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи серед молодіжних команд між збірними України та Румунії;

10.10.2020 – м. Київ, НСК «Олімпійський» – матч ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Німеччини;

13.10.2020 – м. Київ, НСК «Олімпійський» – матч ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Іспанії.

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Як повідомляв Укрінформ, у четвер Виконавчий комітет УЄФА схвалив рішення про часткове повернення вболівальників на стадіони на турнірах під егідою організації за умови заповнення не більше третини місць.

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