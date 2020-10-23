Нове зонування: Київ лишається «помаранчевим»

Київ залишається у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки поширення СOVID-19.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов сказав на онлайн-брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«До помаранчевого рівня епідемічної небезпеки всього відносяться 437 адміністративних одиниць, що на 37 більше, ніж минулого тижня. В тому числі до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки потрапляє 12 обласних центрів. Це місто Вінниця, місто Луцьк, місто Житомир, місто Львів, місто Дніпро, місто Краматорськ, місто Ужгород місто Запоріжжя, місто Одеса, місто Херсон, місто Черкаси та столиця нашої країни – місто Київ», - сказав Степанов.

Водночас він звернув увагу на те, що рівень захворюваності на коронавірус в Ужгороді наближається до межі червоної зони.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 23 жовтня лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19, з них за добу – 7 517. Протягом доби зафіксовано 121 новий летальний випадок.

Загалом в Україні зареєстровано 6 164 смерті від COVID-19. Одужали всього 137 578 осіб, упродовж доби - 2 680. Напередодні в Україні за добу зареєстрували 7 053 випадки коронавірусу.