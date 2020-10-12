У лікарнях Києва - 1787 хворих із коронавірусом

У столичних медзакладах лікуються 1787 хворих із коронавірусом, із них - 38 дітей.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

"Сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 1787 хворих на коронавірус, із них 38 дітей. 370 пацієнтів у тяжкому стані, 562 отримують кисневу підтримку, 33 пацієнти під апаратами ШВЛ. Іще 140 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медзакладах лікують 639 хворих", - сказав Кличко.

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Він зазначив, що днями місто додатково виділило з резервного фонду столиці майже 30 млн гривень. За його словами, це кошти на закупівлю комунальними медзакладами засобів індивідуального захисту.

Кличко нагадав, що наприкінці березня місто виділило понад 260 млн грн з резервного фонду бюджету столиці на заходи з протидії поширенню коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 11 жовтня, в Україні виявили 4 420 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 265 454.