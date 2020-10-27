У «червоному» Миколаєві протестують через посилення карантину

У Миколаєві працівники культури, розважальних закладів та сфери харчування вийшли на мітинг проти заборони їм працювати через віднесення обласного центру до "червоної" карантинної зони.

В акції, яку підтримали також представники сфери торгівлі та спортивних клубів, взяли участь понад пів тисячі осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми не проти карантину, ми не проти влади. Ми проти подвійних стандартів, що комусь можна працювати в червоній зоні, а комусь - ні. Ми за те, щоб ми працювали так само, як всі люди. Ми маємо на це право. У всіх є сім’ї, діти, як нам жити?», - сказав один із учасників акції Володимир Алексєєв.

У Миколаєві мітингують проти заборони роботи культурних закладів в «червоній» зоні / Фото: Novosti-N

На його думку, у тому, що число захворювань на коронавірус в Миколаєві зростає, винні також і перевізники, які набивають під зав’язку транспортні засоби, а також ринки та магазини, де мало хто контролює карантинні вимоги.

До мітингувальників вийшов міський голова Олександр Сєнкевич. Він проінформував, що наразі міська влада звернулася до центральної з проханням не забороняти працювати нікому за умови дотримання правил протиепідемічної безпеки.

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«Я за те, щоб працювали дитсадки, заклади культури, кав'ярні та ресторани. Але тільки за умови суворого дотримання карантинних вимог. Проте вирішити цю проблему місцева влада не може сама. Отож ми звернулися до Кабміну та профільного міністерства», - сказав Сєнкевич.

За його словами, на порядку денному стоїть три питання, з якими він звертається до державної влади. А саме, дозволити роботу: дитячих садків та дитячих розвивальних центрів, бо працюючі батьки не можуть залишати малюків вдома без нагляду. А ще - сфери громадського харчування, яка готова до певного обмеження графіку, як це наразі вирішено в інших містах у червоній зоні, та закладів культури - театрів тощо, з дотриманням обмежень за кількістю відвідувачів та санітарних норм.

В Україні станом на ранок 27 жовтня зареєстровано 6 677 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 355 601.