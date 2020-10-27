Поліція взялася перевіряти фейкову виборчу дільницю на Миколаївщині

Правоохоронці проводять перевірку щодо ситуації з незаконними виборами голови і депутатів сільської ради, які були проведені в селі Чаусово-2 Первомайського району Миколаївщини.

Наразі вирішується питання щодо надання даній події правової кваліфікації - про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця ГУ Нацполіції України в Миколаївській області Олена Бережна.

«Як відомо 25 жовтня в селі Чаусово-2 Первомайського району було створено самопроголошену виборчу дільницю, де селяни начебто обирали свого голову та депутатів. Жодних правових наслідків ця подія наразі не має. Ніхто із заявою про злочин не звертався. Проте поліція проводить перевірку даної ситуації, вирішується питання щодо надання правової кваліфікації цій події», - сказала Бережна.

Свою точку зору на дану подію висловив у коментарі Укрінформу і координатор спостереження Громадянської мережі «Опора» за виборами в Миколаївській області Дмитро Баштовий.

За його словами, відповідальність за такі дії може настати лише у тому разі, якщо люди, назвуть себе переможцями виборів і заявлять про свою владу. «Питання в тому, чи перебиратиме Чаусівська сільрада на себе якісь владні повноваження. Тоді цим має зайнятися СБУ. Воно проінформоване про дану подію. Якщо це станеться, тоді можна буде сказати, що у нас з’являється якийсь відокремлений, незаконний орган місцевого самоврядування, який може посягати на територіальну цілісність нашої держави. Нічого подібного поки що не відбувається. Так, люди прийшли, проголосували там на якихось надрукованих ними ж самими папірцях, це їхня справа. Кожен може висловити свою думку. Але все це наразі не має правових наслідків», – каже Баштовий.

Він також запевнив, що спостерігачі ОПОРИ і надалі відстежуватимуть цю подію.

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У свою чергу, головний ініціатор і організатор даних виборів, колишній народний депутат, голова ГО «Всеукраїнське об’єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян «Порятунок села» Аркадій Корнацький вважає, що чергові місцеві вибори у Чаусово-2 повністю відповідають нормам Конституції та Постанови Верховної Ради України «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році».

«Мешканці Чаусово-2 на зборах членів громади ще 29 серпня прийняли рішення зберегти сільську раду і разом з нею село. Від антиконституційного «об’єднання в ОТГ» селяни категорично відмовилися, отож і вирішили обрати собі депутатів та сільського голову», - зазначив Корнацький, який і є кандидатом на посаду Чаусянського сільського голови.

Варто зауважити, що самопроголошена комісія зареєструвала кандидатом на посаду сільського голови не лише його, а ще й 12 кандидатів у депутати сільської ради на 12-ти сільських округах.

При цьому, як стверджують спостерігачі на виборах від ОПОРИ, більшість селян прийшли саме на цю дільницю, розташовану в приватному будинку, і лише невелика кількість голосували на офіційній Первомайській ДВК, розміщеній у сільському клубі. Дехто відвідував одразу дві дільниці.

Все це сталося через те, що за новим адміністративно-територіальним устроєм село Чаусове-2 тепер входить до складу Первомайської міської громади. Але його мешканці проти такого приєднання.

Як повідомлялося, на Миколаївщині у селі Чаусове-2 25 жовтня пройшли вибори не лише до Первомайської громади, а й до Чаусянської сільської раду, яка наразі входить до складу цієї громади.

Одна дільнична виборча комісія, утворена Первомайською міською ТВК, працювала в сільському клубі і проводила вибори відповідно до Виборчого кодексу України до Первомайської міської, Первомайської районної, Миколаївської обласної рад та Первомайського міського голови. Інша ДВК, утворена Чаусянською ТВК, яка була сформована ще в 2015 році, проводила вибори в приватному будинку для людей похилого віку.

У неділю, 25 жовтня, в Україні пройшли місцеві вибори. Громадяни обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів у 1 439 громадах.