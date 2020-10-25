Поліція розбирається, хто відкрив фейкову «дільницю» на Сумщині

За фактом діяльності незаконної виборчої дільниці у селі Соснівка Конотопського району Сумської області поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це сказав на брифінгу у неділю очільник Нацполіції Ігор Клименко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми відкрили кримінальне провадження, і зараз розбираємося, хто його організував це голосування, яким чином були надруковані бюлетені, і яким чином це шахрайство було втілене в життя», - сказав Клименко.

Він поінформував, що на цій дільниці встигли проголосувати 30 місцевих жителів.

Як повідомлялося, координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська поінформувала, що у селі Соснівка Конотопського району Сумської області виявлено незаконну виборчу дільницю, яка використовує самостійно надруковані бюлетені.

За словами Айвазовської, незаконна ДВК організувала голосування до сільської ради в громаді, яка відмовляється входити до складу ОТГ.

25 жовтня 2020 року в Україні відбуваються місцеві вибори.