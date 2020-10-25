На Сумщині виявили фейкову дільницю із «самопальними» бюлетенями

У селі Соснівка Конотопського району Сумської області виявлено незаконну виборчу дільницю, яка використовує самостійно надруковані бюлетені.

Про це повідомила у Фейсбуці координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, передає Укрінформ.

За словами Айвазовської, незаконна ДВК організувала голосування до сільської ради в громаді, яка відмовляється входити до складу ОТГ.

"Діє вона за ідентичним номером, як і дійсна ДВК - 590211. Бюлетені надрукували самостійно. Виборці йдуть на ту дільницю і голосують... Біля фейкової дільниці грає музика і людей запрошують на голосування, вони йдуть на самопроголошену дільницю замість справжньої, а на справжній дуже низька явка, адже вона в глибині села знаходиться і біля неї нічого не відбувається, люди не знають, що туди насправді потрібно йти", - поінформувала координатор ОПОРИ.

За її даними, поліція перебуває під "фейковою" дільницею та опитує людей на виході, правоохоронці вже отримали дозвіл прокуратури на вхід у будівлю приватної форми власності для здійснення слідчих дій.

Юристи ОПОРИ вважають, що таким чином порушено законодавство відповідно до статей 353 (Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи - членами комісій) та 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні відбуваються місцеві вибори.