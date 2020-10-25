ОПОРА оприлюднила імена кандидатів, які продовжують агітацію в день виборів

Громадянська мережа "ОПОРА" назвала імена кандидатів, які беруть участь у місцевих виборах 25 жовтня і продовжують агітацію в день голосування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті мережі.

Так, лідером серед виявлених сторінок у соцмережах виявився регіональний осередок партії “Рідне місто” — “Рідне місто Зіньків”. Ця сторінка транслювала 33 рекламні дописи, що коштували в діапазоні 1-199 доларів та орієнтувались в основному на аудиторію 5-10 тисяч людей.

Використанням політичної реклами на партійній сторінці особливо відзначилися політична партія ВО “Батьківщина” — зі сторінки "Батьківщина Хустщини" транслюється 32 рекламні повідомлення. Кожне з них коштує менше 100 доларів та орієнтоване на різну аудиторію — від 1 до 100 тисяч людей.

Крім того, активність виявлена на сторінці Об'єднання "Самопоміч" — Дрогобич, яка транслювала 1 рекламний допис вартістю до 100 доларів, що був показаний від 30 до 50 тис. людей.

Станом на 25 жовтня залишається активною реклама Олександра Вілкула. Кандидат опублікував допис, де критикує інших учасників виборчого процесу та водночас агітує голосувати за “Блок Олександра Вілкула “Українська перспектива”. Станом на 10:15, за оцінками Facebook, рекламу переглянули близько 250-300 тис. користувачів, а витрачено на неї було від 500 до 599 доларів.

Голова Київської обласної організації партії “Наш край” Анатолій Присяжнюк транслює допис із закликом голосувати за партію. Реклама активна з 22 вересня, і за цей час рекламу переглянули близько 8-9 тисяч користувачів.

Кандидат у мери Чернівців від партії “Слуга народу” Віталій Другановський транслює рекламний допис із записом свого інтерв’ю. Реклама була запущена напередодні дня тиші – 23 жовтня, і за цей час її переглянули 50-60 тисяч користувачів. На рекламний допис було витрачено менше 100 доларів.

Кандидат у мери Харкова Валерій Безлепкин продовжує рекламувати допис, поставлений на рекламу 10 жовтня, де він звертається до харків’ян та агітує за себе. За цей час рекламу переглянули 15-20 тисяч користувачів. На рекламний допис було витрачено менше 100 доларів.

Кандидат на посаду міського голови Умані Андрій Дикун рекламує два дописи, один з яких почав транслюватися у день тиші 24 жовтня. На дописи було витрачено менше 100 та від 100 до 199 доларів. За цей час один з дописів побачили 70-80 тисяч користувачів, інформація про покази другого допису ще невідома.

Кандидат на посаду міського голови Києва від партії “Голос” Сергій Притула продовжує рекламувати два дописи від 19 та 20 вересня, де закликає підтримати його команду на виборах. На кожен допис було витрачено менше 100 доларів, а побачили їх менше 1000 користувачів кожен.

Кандидат до обласної ради Харкова Сергій Раполов транслює 3 рекламні дописи, кожен з яких коштує від 1 до 99 доларів, а охоплення — близько 1 млн людей.

Також активність проявляють й сторінки деяких політичних сил. Зокрема, ми виявили активність на двох сторінках ВО “Свобода” (ВО "Свобода" — Рівненська обласна організація та ВО "Свобода" Запорізька обласна організація). Загалом вони охопили від 245 до 300 тис. людей та витратили на це від 900 до 1197 доларів.

Агітацію виявили й на сторінці “Партії Вінничан”. Вона транслювала 1 рекламний допис, де закликала прийти на вибори. Станом на 10:15 рекламу переглянули 6-7 тисяч людей, а коштувала вона також в діапазоні 1-99 доларів.

Відповідно до українського законодавства передвиборча агітація в день голосування та напередодні заборонена. Стаття 52 Виборчого кодексу говорить про те, що передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування.

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Передбачена також і відповідальність (стаття 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення). За агітацію в день голосування, в тому числі за оприлюднення в мережі Інтернет різного роду опитувань громадської думки, на порушників може бути накладений штраф: на громадян — від 1700 до 3400 грн і на посадових осіб — від 3400 до 5100 грн.

Фото: Євген Котенко