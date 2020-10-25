Відсутність кабінок та «каруселі»: в ОПОРІ назвали основні порушення на виборах

Серед порушень, зафіксованих спостерігачами Громадянської мережі ОПОРА на місцевих виборах 25 жовтня, були відсутність кабінок для голосування, камери над кабінками, зберігання бюлетенів не у приміщенні ДВК, невчасне відкриття дільниць, проведення опитування у приміщеннях дільниць, а також підвезення виборців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ОПОРИ.

Зокрема, зазначається, що у Житомирі на двох виборчих дільницях спостерігачі зафіксували відсутність кабінок для голосування. На дільниці, яка розташована в музичній залі дитячого садочка, наявна лише одна ніби кабінка - у вигляді ширми з лялькового театру. На іншій дільниці кабінки відсутні взагалі. Голова міської ТВК розповіла, що виконавець робіт не встиг виготовити і поставити вчасно кабінки.

А в Гостомелі, що на Київщині, на дільниці №321309 були встановлені камери над кабінками для голосування. Після зауваження від спостерігачів їх заклеїли.

Бюлетені зберігалися не у приміщенні ДВК у Гостомелі, смт Миролюбів Лугинського району Житомирської області, у селі Пнівне Камінь-Каширського району Волинської області. Зокрема, у Миролюбові бюлетені зберігались в сільській раді, в той час як виборча дільниця розміщена в клубі. Сейф з бюлетенями поліція охороняла весь час.

Така історія трапилась і у Пнівному на Волині, де зранку бюлетені для голосування у сейфі транспортувалися до будівлі дільниці у клубі із приміщення сільраду. Сейф був опечатаний.

У Гостомелі спостерігачі зафіксували інформацію від членів на виборчій дільниці №321309, що сейф розташований на вулиці.

За інформацією ОПОРИ, спеціальні виборчі дільниці не відкрилися в медзакладах Ізмаїла Одеської області; у приміщенні комунальних некомерційних підприємств «Дунайська обласна лікарня» Одеської обласної ради (№511008, №511009) та «Центральна районна лікарня» Ізмаїльської районної ради (№511011 та № 51101). Раніше ОПОРА повідомляла, що в Ізмаїлі не змогли утворити дільничні виборчі комісії у медзакладах, які перепрофілювали для розміщення та лікування пацієнтів з COVID-19.

Водночас у Києві сторонні особи намагалися проводити ініційоване Президентом опитування безпосередньо в приміщенні дільниці, і члени комісії викликали поліцію. Після прохання правоохоронців волонтери залишили приміщення школи, де розміщена дільниця, й розташувалися на вулиці.

Ймовірне підвезення виборців спостерігачі зафіксували на виборчій дільниці у селі Нові Оржиці, що на Київщині. "Зафіксовано групу людей, котрі зареєстровані на одну виборчу адресу та стояли поблизу будівлі, де розташована виборча дільниця. Як вдалося дізнатися ОПОРІ в одного з членів комісії, ймовірні підвезені виборці є мешканцями міста Суми", - розповіли в організації.

Трапляються і курйозні випадки під час голосування. Зокрема, у Хмельницькому виборець намагався проголосувати за фотографією паспорта в телефоні, але голова комісії зупинила правопорушення.

На Херсонщині ж зафіксували два випадки голосування поза кабінками. У місті Олешки два виборці почали заповнювати бюлетень біля кабіни для таємного голосування. Як пояснила спостерігачам голова ДВК, у кабінках погане освітлення, тому виборці вивчають бюлетені зовні. Після зауваження спостерігачів порушення усунено.

В ОПОРІ також заявили, що випадки недопуску та видалення спостерігачів від організації зафіксовані на Вінниччині, Одещині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Київщині.

Як повідомлялося, 25 жовтня в Україні проходить голосування на місцевих виборах. Цього дня біля багатьох виборчих дільниць також проходить всеукраїнське опитування, ініційоване Президентом Володимиром Зеленським. Українцям пропонують відповісти на п'ять запитань, які стосуються запровадження довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах, створення на Донбасі вільної економічної зони, скорочення кількості депутатів у Верховній Раді до 300, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.