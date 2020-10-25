В Ужгороді загубили 500 бюлетенів для голосування за кандидатів у мери — ОПОРА

На виборчій дільниці в Ужгороді так і не знайшли 500 загублених бюлетенів для голосування за кандидатів у мери міста. ДВК склала відповідний акт, наразі вибори на дільниці проходять без цих бюлетенів.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила комунікаційниця ОПОРИ Закарпаття Ольга Беца.

“За інформацією ОПОРИ, станом на 8 годину ранку ті 500 бюлетенів для голосування за кандидатів у міські голови Ужгорода на одній із міських ДВК так і не знайшлися. Як пояснили на дільниці, ця проблема виникла не через крадіжку бюлетенів, а через помилку в друкарні: на дільницю не прислали цих 500 бюлетенів. Наразі члени дільничної виборчої комісії склали відповідний акт і працюють” - повідомила Ольга Беца.

За її словами, мова йде про дільницю в 11-ій школі міста Ужгорода.

Як повідомлялося, учора ОПОРА Закарпаття заявляла про те, що на одній із дільниць в Ужгороді не дорахувалися 500 бюлетенів для голосування за кандидатів на посаду міського голови. Також на Рахівщині зафіксували на 800 бюлетенів більше на дільниці в селі Богдан. У смт Буштино, Тячівщина, майже 17 тисяч бюлетенів повернули виробнику через помилку.

Деталізувати ситуацію щодо виборів на проблемних дільницях у Богдані та Буштині в ОПОРІ Закарпаття обіцяють дещо згодом.

Також в ОПОРІ Закарпаття інформують, що у всіх шести районах Закарпатської області виборчі дільниці відкрилися без затримок о 8 годині. Лише одна дільниця - №210742, що на вулиці Михайла Грушевського в Ужгороді, запрацювала на 10 хвилин пізніше. Затримка виникла через опломбування скриньок.