У Коломиї та Надвірній передруковували тисячі бюлетенів – ОПОРА

Коломийській районній ТВК та у Надвірнянській міській ТВК довелося передрукувати тисячі бюлетенів через помилку членів територіальних виборчих комісій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

Зазначається, що 24 жовтня Коломийська районна ТВК передрукувала 48 488 бюлетенів. Попередньо комісія своєю постановою затвердила текст виборчого бюлетеня. Так, у третьому територіальному виборчому окрузі на виборах до Коломийської районної ради у територіальному списку «Радикальної партії Олега Ляшка» двічі повторюється цифра «8» у порядковості кандидатів.

За інформацією керівництва Коломийської районної ТВК, о 04:00 25 жовтня вони отримали передруковані бюлетені.

Крім того, 24 жовтня виявили помилку у бюлетенях із виборів депутатів Надвірняської міської ради у третьому територіальному окрузі. Надвірнянська міська ТВК у своїй постанові при затвердженні тексту бюлетеня не включила бюлетень третього територіального округу Богдана Степановича Остапюка від партії «Слуга народу», а включила у цей список Юрія Васильовича Остапюка, який балотується від партії «Слуга народу» у Надвірнянську міську раду у другому територіальному окрузі. Богдан Степанович Остапюк звернувся зі скаргою до Надвірнянської міської ТВК. Загалом передрукували 7717 бюлетенів.

Відповідно до частини 15 статті 242 Виборчого кодексу 15, особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують заподіяну шкоду в порядку, встановленому законом.

Фото: www.oporaua.org