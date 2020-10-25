У Коломиї та Надвірній передруковували тисячі бюлетенів – ОПОРА
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.
Зазначається, що 24 жовтня Коломийська районна ТВК передрукувала 48 488 бюлетенів. Попередньо комісія своєю постановою затвердила текст виборчого бюлетеня. Так, у третьому територіальному виборчому окрузі на виборах до Коломийської районної ради у територіальному списку «Радикальної партії Олега Ляшка» двічі повторюється цифра «8» у порядковості кандидатів.
За інформацією керівництва Коломийської районної ТВК, о 04:00 25 жовтня вони отримали передруковані бюлетені.
Відповідно до частини 15 статті 242 Виборчого кодексу 15, особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують заподіяну шкоду в порядку, встановленому законом.
Фото: www.oporaua.org