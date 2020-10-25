На Вінниччині бракує скриньок для голосування - ОПОРА

На Вінниччині спостерігачі ОПОРИ зафіксували нестачу скриньок для голосування на двох виборчих дільницях.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає кореспондент Укрінформу.

«У Вінницькій області на двох дільницях, де присутні спостерігачі ОПОРИ, немає достатньої кількості стаціонарних скриньок», - йдеться у повідомленні.

Так на ДВК №051097 в смт Томашпіль наявні три великі стаціонарні скриньки замість чотирьох.

Окрім того, на ДВК №050693, що у селі Кукавка Могилів-Подільського району, є дві стаціонарні скриньки замість чотирьох та лише одна переносна скринька.

В ОПОРІ зазначають, що відповідно до частини 6 статті 62 Виборчого кодексу України, кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок - стаціонарних (великих) та переносних (малих). Для голосування використовуються виборчі скриньки, виготовлені з прозорого матеріалу за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня - не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок, велика - не менше шести стаціонарних виборчих скриньок. Кожна виборча дільниця повинна мати не менше двох переносних виборчих скриньок.

Стаціонарні виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування таким чином, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни для таємного голосування.

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На Вінниччині спостереження за перебігом виборчого процесу здійснюють 70 представників Громадянської мережі ОПОРА.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, станом на 8.00 год усі 1634 виборчі дільниці розпочали свою роботу вчасно та без порушень.

Фото: www.oporaua.org