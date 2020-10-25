У Києві відкрилися та працюють усі виборчі дільниці

Станом на 08:30 у столиці відкрилися та працюють у штатному режимі всі виборчі дільниці.

Як передає Укрінформ, про це заявив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, повідомляє пресслужба КМДА.

"Наразі в столиці у штатному режимі працюють усі виборчі дільниці. Кияни уперше здійснюють волевиявлення в умовах карантину, тож нагадую про обов’язкову наявність маски та дотримання соціальної дистанції під час голосування", - зазначив Загуменний та повідомив, що виборчі дільниці працюватимуть до 20:00.

Водночас, вчасно не відкрилися по одній дільниці у Дарницькому, Оболонському та Подільському районах, проте наразі вони працюють в штатному режимі.

Голосування на місцевих виборах у Києві / Фото: Євген Любимов, Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Як повідомляють кореспонденти Укрінформу, які відвідали зранку низку дільниць, мешканці столиці йдуть голосувати.

Так, у Деснянському районі столиці дільнична виборча комісія з місцевих виборів звичайної виборчої дільниці №800321 (вул. Курчатова, 18 ) відкрилася вчасно. Тут була черга з понад 40 людей. І хоча громадяни приходять на дільницю у захисній масці або респіраторі, не всі їх носять належним чином. Члени виборчих комісій користуються засобами індивідуального захисту. Виборців вони закликають дотримуватися соціальної дистанції, але не всі дослухаються поради.

На вході обов'язково проводиться температурний скринінг та опитування щодо наявності симптомів респіраторних захворювань.

Відповідно до рекомендацій уряду, люди приходять зі своїми ручками та без дітей.

На дільниці обладнано місця для збору та утилізації засобів індивідуального захисту, розмітку для дотримання соціальної дистанції.

Відокремлена кабіна та виборча скринька для тих, у кого виявлено підвищення температури понад 37,2 °С або симптоми респіраторних захворювань, облаштовані.

Зранку волонтери, які проводитимуть всеукраїнське опитування, ініційоване Президентом, розташовувалися поруч із входом до дільниці. За їхніми словами, розраховують на те, що люди обізнані про ініціативу глави держави, тому будуть активно підходити до них та брати участь у цьому заході.

Виборча дільниця № 800531 (вул. Маршала Тимошенко, 2-з, Оболонський район) також відкрилася о 8.00. Черги тут не спостерігалося. Вимоги щодо температурного скринінгу та опитування щодо наявності симптомів респіраторних захворювань обов'язково виконуються. Члени виборчих комісій та виборці на дільниці у масках.

Варто зазначити, що громадський порядок у Києві під час виборів забезпечують близько 8 тисяч поліцейських. Із них 4,5 тисячі – безпосередньо на виборчих дільницях. Також у патрулюванні в парках, скверах та на вокзалах поліцейським допомагає «Муніципальна охорона». На випадок повідомлень про мінування дільниць 25 жовтня у столиці чергуватимуть 12 груп вибухотехніків. Також чергують 100 бригад швидкої допомоги.

Як повідомлялося, виборчі дільниці в Україні відкрилися 25 жовтня о 8:00 .