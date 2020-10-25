Хворий на COVID-19 Кличко заявив, що не голосуватиме на виборах

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що не голосуватиме на місцевих виборах, адже перебуває на самоізоляції через захворювання на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це Кличко повідомив у відеозверненні у себе на сторінці у Фейсбуці.

"Сьогодні вперше за багато років я не голосую на виборах. Лікуюся вдома, на самоізоляції. Вірус уразив буквально в останній день перед виборами. Працюю дистанційно і контролюю роботу міських служб", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що виборчі дільниці у Києві вже відкрилися і ситуація нормальна.

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"Ідучи на виборчу дільницю, не забувайте про правила безпеки! Надягніть маску, візьміть антисептик, ручку. Дотримуйтеся соціальної дистанції на дільниці", - зазначив він.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко захворів на коронавірус. За його словами, він почувається добре.

Виборчі дільниці в Україні відкрилися 25 жовтня о 8:00 .