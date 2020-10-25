Хворий на COVID-19 Кличко заявив, що не голосуватиме на виборах
Як передає Укрінформ, про це Кличко повідомив у відеозверненні у себе на сторінці у Фейсбуці.
"Сьогодні вперше за багато років я не голосую на виборах. Лікуюся вдома, на самоізоляції. Вірус уразив буквально в останній день перед виборами. Працюю дистанційно і контролюю роботу міських служб", - повідомив Кличко.
Він зазначив, що виборчі дільниці у Києві вже відкрилися і ситуація нормальна.
"Ідучи на виборчу дільницю, не забувайте про правила безпеки! Надягніть маску, візьміть антисептик, ручку. Дотримуйтеся соціальної дистанції на дільниці", - зазначив він.
Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко захворів на коронавірус. За його словами, він почувається добре.
Виборчі дільниці в Україні відкрилися 25 жовтня о 8:00 .