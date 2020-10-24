Кличко заразився коронавірусом

Київський міський голова Віталій Кличко отримав позитивний тест на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це мер повідомив у Телеграм-каналі.

«Коронавірус підкрався в незручний момент. Сьогодні отримав позитивний результат тесту», - написав Кличко.

Він розповів, що почувається добре, але йде на самоізоляцію, працюватиме з дому.

“Робота мера під час пандемії, звичайно, передбачає постійний ризик. Спілкування з людьми, перевірка лікарень. Зокрема, регулярно бував і в інфекційних відділеннях, де лікують хворих на COVID-19. Намагався берегтися. Враховуючи специфіку роботи, регулярно робив тести. Сьогоднішній, на жаль, - невтішний”, - поділився очільник столиці.

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Він також закликав людей не нехтувати правилами і не ігнорувати загрозу та берегти себе.

Як повідомлялося, в Україні станом на 24 жовтня лабораторно підтверджено 337 410 випадків COVID-19, із них за добу – 7 014.