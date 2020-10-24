В Україні за добу виявили 7 014 випадків коронавірусу

В Україні за добу виявили 7 014 випадків коронавірусу

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Укрінформ
В Україні станом на 24 жовтня лабораторно підтвердили 337 410 випадків COVID-19, із них за добу - 7 014. 

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє Укрінформ.

Протягом доби зафіксовано 125 нових летальних випадків. Одужали – 2 177 осіб.

Загалом в Україні зареєстровано 6 289 смертей від COVID-19. Одужали – 139 755 пацієнтів. Хворіють нині 191 366 осіб.

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Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Києві – 560, у Харківській області – 520, Житомирській – 484, Львівській - 469, Хмельницькій 450, Дніпропетровській – 342.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 7 517 випадків коронавірусу.

Фото: Андрій Скакодуб

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