В Україні за добу виявили 7 014 випадків коронавірусу

В Україні станом на 24 жовтня лабораторно підтвердили 337 410 випадків COVID-19, із них за добу - 7 014.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє Укрінформ. Протягом доби зафіксовано 125 нових летальних випадків. Одужали – 2 177 осіб. Загалом в Україні зареєстровано 6 289 смертей від COVID-19. Одужали – 139 755 пацієнтів. Хворіють нині 191 366 осіб. Читайте також: До «червоної зони» потрапили 11 обласних центрів — Степанов Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Києві – 560, у Харківській області – 520, Житомирській – 484, Львівській - 469, Хмельницькій 450, Дніпропетровській – 342. Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 7 517 випадків коронавірусу. Фото: Андрій Скакодуб