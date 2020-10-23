До «червоної зони» потрапили 11 обласних центрів — Степанов

За новим розподілом епідемічного зонування до червоного рівня потрапило 11 обласних центрів.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо встановлення рівнів епідемічної небезпеки поширення СOVID-19, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом до червоного рівня епідемічної небезпеки потрапляють 11 обласних центрів, а саме: місто Чернівці, Рівне, Хмельницький, Чернігів, Харків, Сєвєродонецьк, Миколаїв, Полтава, Суми, Івано-Франківськ та Тернопіль", - сказав Степанов.

Він зазначив, що до червоного рівня віднесено 100 адмінстративних одиниць.

За словами міністра, в цілому по країні до зеленого рівня епідемічної небезпеки віднесено 27 адміністративно-територіальних одиниць, а 590 повинні впровадити або продовжувати реалізовувати додаткові дії для захисту населення своїх громад.

"Для порівняння, тиждень тому ми мали 54 адміністративні одиниці з зеленим рівнем епідемічної небезпеки, а місяць тому 245. Це говорить про різке зростання захворюваності на коронавірус по всій країні. Жоден обласний центр на цьому тижні не потрапив до зеленого рівня", - сказав Степанов.

Як повідомлялося, Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 23 жовтня на позачерговому засіданні оновила рівні епідемічної небезпеки поширення СOVID-19 в Україні.

Кабінет Міністрів змінив критерії для розподілу регіонів за зонами епідемічної небезпеки. Відтепер до червоної зони відносять регіони, захворюваність в яких протягом 14 днів перевищує 320 на 100 тисяч населення.

Також рішення Кабінету Міністрів обмежено проведення масових заходів: в зеленій зоні за участі не більше 50 осіб, в жовтій зоні — не більше 30 осіб, в помаранчевій зоні — не більше 20 осіб, за умови дотримання соціальної дистанції та маскового режиму.

На території зеленого, жовтого, помаранчевого рівнів епіднебезпеки дозволено проведення спортивних заходів без глядачів, окрім міжнародних змагань, де їх проведення з глядачами можливе за окремим погодженням МОЗ.

Також урядввів обмеження обмеження на роботу ресторанів та інших закладів громадського харчування до 22 другої години на всіх рівнях

У червоній зоні карантину діють всі обмеження жовтої, помаранчевої і зеленої зон, додатково забороняється робота громадського транспорту; відвідування закладів освіти; діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів тощо.

Контроль за дотримання правил суб'єктами господарювання покладається на Держпродспоживслужбу та місцеві органи самоврядування. Контроль за дотриманням правил на транспорті здійснюється місцевими органами самоврядування та підрозділами Укртрансбезпеки. Контроль за громадянами, які через COVID-19 перебувають на самоізоляції, окрім меличних закладів, здійснює Національна поліція.