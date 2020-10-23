Тернопіль може вийти з «червоної» зони за тиждень – МОЗ

Місто Тернопіль, ймовірно, зможе вийти з червоної зони епідеміологічної небезпеки вже за тиждень.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав на онлайн-брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За умови збереження позивної динаміки місто Тернопіль зможе вийти із червоної зони вже через тиждень», - сказав Степанов.

Водночас, за його словами, рівень захворюваності у Сумах, яке також перебуває у цій зоні, другий тиждень поспіль перевищує показник 900 осіб на 100 тисяч населення.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка оновила рівні епідемічної небезпеки поширення СOVID-19. Тернопіль тривалий час перебуває у червоній зоні.

В Україні станом на 23 жовтня лабораторно підтверджено 330 396 випадків COVID-19, з них за добу 7 517.