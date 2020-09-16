Кабмін змінив критерії до введення "червоних" і "помаранчевих" зон

Кабінет Міністрів визначив критерії встановлення червоного рівня епіднебезпеки та змінив вимоги до помаранчевого.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідні зміни до постанови КМУ № 641 від 22 липня 2020 року були схвалені на засіданні уряду 16 вересня.

"Проєктом акта пропонується внести зміни до постанови КМУ від 22.07 № 641 та передбачити: червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюватиметься за спільним рішенням державної та регіональної комісії з питань технологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій", - сказав на засіданні уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так, згідно зі змінами до постанови, червоний рівень епіднебезпеки встановлюватиметься у разі:

- завантаженості більше 75% ліжок у закладах охорони здоров’я регіону протягом 5 днів поспіль;

- перевищення середнього по країні показника захворюваності на COVID-19 на 100 тисяч населення за 14 днів більше ніж у 5 разів.

Також, згідно зі змінами, протиепідемічні обмеження та їхня кількість на території регіону з червоним рівнем небезпеки визначатимуться спільним рішенням державної та регіональної комісії з питань ТЕБ та НС і з переліку, що визначний постановою.

“Це може бути одномоментне закриття всіх закладів сфери чи поступове обмеження певних сфер, які в даному конкретному регіоні призводять до спалахів хвороби", - сказав Степанов.

Окрім цього, буде заборонено відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти на території адміністративно-територіальних одиниць регіону, на яких установлено зелений, жовтий або помаранчевий рівні епіднебезпеки у разі, коли на самоізоляцію через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 відправлено більше ніж 50% класів.

Повна заборона роботи закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти на території з червоним рівнем епіднебезпеки приймається тільки спільним рішенням державної та регіональних комісій.

Окрім цього, в регіонах, де встановлено помаранчевий рівень епіднебезпеки, на вході до місць проведення заходів або на вході до закладів мають бути розміщені інформаційні матеріали, в яких зазначено площу закладу та максимально можливу кількість відвідувачів.

На помаранчевому рівні також знімається норма щодо заборони перевезення громадським транспортом із не більше ніж 50% заповненості посадкових місць. В закладах культури дозволяється заповненість залів на 50%.

"Всі ці рішення запропоновані МОЗ, виходячи зі спілкування з мерами міст, обласних центрів. Для нас важливо щоб заходи всі виконувалися, і щоб ми зупинили розповсюдження COVID-19. Тому обговоривши, за що вони готові брати відповідальність, контролювати протиепідемічні заходи, ми вийшли на такий формат", - сказав Степанов.

Постанова ухвалена з доопрацюванням в одноденний термін спільно з Асоціацією міст України, Міністерством економіки та Радою національної безпеки та оборони.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 15 вересня, виявили 2 958 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 162 660.