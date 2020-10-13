Порошенко отримав негативний результат тесту на коронавірус

"Cьогодні отримав негативний результат тесту. Завтра повертаюся до роботи", - зазначив він.

Порошенко також подякував інфекціоністу Ользі Голубовській, яка його лікувала, та всім медикам країни.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 вересня Порошенко поінформував, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

3 жовтня його госпіталізували з двобічним запаленням легень. Захворіла також донька Порошенка Євгенія.

Пізніше його дружина Марина Порошенко повідомила, що у політика - згущення крові, внаслідок чого лікарі не можуть зробити аналіз і проконтролювати стан його здоров'я.

12 жовтня повідомлялося, що стан здоров'я Порошенка покращився, і його виписали з лікарні.