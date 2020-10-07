У хворого на COVID-19 Порошенка погіршився стан крові - дружина

У експрезидента Петра Порошенка, який госпіталізований із двобічним запаленням легень унаслідок коронавірусної хвороби, - згущення крові, внаслідок чого лікарі не можуть зробити аналіз і проконтролювати стан його здоров'я.

Як передає Укрінформ, про це розповіла його дружина Марина Порошенко в інтерв'ю Яніні Соколовій у програмі "Соромно".

"Щодо Петра Олексійовича, дійсно, його стан гірший. У нього двостороннє запалення легень, він знаходиться в лікарні. Він отримує там комплекс лікування. На жаль, у нього зараз погіршився стан крові. Вона дуже густа, і навіть лікарі не можуть узяти, зробити аналіз, щоб проконтролювати його стан здоров'я, промоніторити, як він почувається, як протікає хвороба", - розповіла Порошенко.

Водночас Марина Порошенко зауважила, що їхня донька Євгенія переносить COVID-19 набагато легше.

"Вона дає температурні спалахи, які гарно знімаються жарознижувальними засобами", - зазначила дружина експрезидента.

Як повідомляв Укрінформ, 29 вересня Петро Порошенко поінформував, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Його 3 жовтня госпіталізували з двобічним запаленням легень.

В Україні станом на 7 жовтня лабораторно підтверджено 239 337 випадків COVID-19, з них за добу – 4 753.