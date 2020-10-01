Порошенко лікується від COVID-19 під наглядом лікарів

П'ятий президент України Петро Порошенко продовжує лікуватися від коронавірусної хвороби (COVID-19).

Як передає Укрінформ із посиланням територіальну організацію політичної партії "Європейська солідарність" у місті Києві, про це йдеться в заяві дружини ексглави держави Марини Порошенко.

"Насамперед хочу подякувати всім за слова підтримки у ці непрості для нашої родини часи. Петро Олексійович продовжує боротися з COVID-19", - зазначила вона.

Водночас Марина Порошенко повідомила, що 1 жовтня отримала результати повторного тесту на COVID-19 — і "вони знову виявилися негативними".

Окрім того, співголова фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці додала, що Петро Порошенко "лікується під наглядом медиків".

Як повідомляв Укрінформ, 29 вересня Порошенко поінформував про те, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

В Україні станом на 1 жовтня лабораторно підтверджено 213 028 випадків COVID-19, із них за добу – 4 069.