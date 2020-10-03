Порошенка госпіталізували з двобічною пневмонією - дружина

Хворого на COVID-19 експрезидента України Петра Порошенка госпіталізували з двобічним запаленням легень.

Як передає Укрінформ, про це повідомила його дружина Марина Порошенко, яку цитує пресслужба партії «Європейська солідарність».

"Петро Олексійович госпіталізований в одну з київських лікарень, яка лікує хворих на коронавірус. Попри те, що мій чоловік має двостороннє запалення легень, він має сильну волю і демонструє її у боротьбі з хворобою. Він чітко дотримується прописаного протоколу лікування", - сказала Марина Порошенко.

Вона додала, що на СOVID-19 захворіла також одна з їхніх доньок.

Як повідомляв Укрінформ, 29 вересня Петро Порошенко поінформував, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

В Україні станом на 3 жовтня лабораторно підтверджено 222 322 випадки COVID-19, із них 4 353 летальні, 98 737 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 661 новий випадок.