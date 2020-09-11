Тимошенко вилікувалася від COVID-19

Останній тест на COVID-19 у лідера партії "ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко виявився негативним, але від пневмонії вона досі лікується.

Про це у повідомила у Фейсбуці її прессекретар Марина Сорока.

"Нарешті настала черга добрих новин! Щойно Юлія Володимирівна отримала НЕГАТИВНИЙ результат тесту на COVID-19. Коронавірус подолано. Вона почуває себе значно краще. Поки залишається запалення легень, але лікування йде успішно, і незабаром вона вже повернеться до нормального життя і до роботи", - зазначила вона.

Як повідомляв Укрінформ, 23 серпня стало відомо, що Юлія Тимошенко захворіла на коронавірусну хворобу. Її стан оцінювався як тяжкий, температура сягала 39 градусів.

2 вересня Тимошенко повідомила, що кризовий стан, викликаний коронавірусною хворобою, у неї вже минув.

В Україні за минулу добу, 10 вересня, виявили рекордні 3 144 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 148 756. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, за добу померли 53 особи, загалом у країні на сьогодні зафіксовано 3 076 летальних випадків. Одужали за добу 1 128 хворих на COVID-19, загалом від коронавірусу вилікувалися 67 005 осіб.