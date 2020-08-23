Тимошенко захворіла на COVID-19, стан оцінюється як тяжкий

Це в Фейсбуці підтвердила речник партії Марина Сорока.

«Так, на жаль, це правда. Тест показав, що у Юлії Володимирівни Covid-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Боротьба!», - написала вона.

Раніше РБК-Україна з посиланням на джерела повідомило, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус. Також захворіли й інші члени сім'ї Тимошенко - дочка Євгенія Тимошенко і її чоловік Артур Чечоткін.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 21 серпня, Президент Володимир Зеленський повідомив, що разом з його дружиною Оленою Зеленською на коронавірус хворів і їхній син.

Як повідомлялося, в Україні станом на 23 серпня підтверджено 104 958 випадків COVID-19, з них 2 271 летальний, 52 235 пацієнтів одужали.

За добу в Україні зафіксовано 1 987 нових випадків коронавірусної хвороби.

За минулу добу в Києві на COVID-19 захворіли 307 осіб, серед яких 17 дітей і 8 медиків.