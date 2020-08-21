Олена Зеленська досі не знає, де підхопила COVID-19

Як написала Зеленська у Фейсбуці, вона досі почувається винною перед близькими, які за неї переживали, повідомляє Укрінформ.

“Я досі не можу зрозуміти, яка кнопка ліфта чи дверна ручка “подарували” мені вірус, досі почуваюся винною перед близькими, які страшенно за мене переживали. Тому благаю: не розслабляйтеся передчасно! Навіть якщо ви впевнені в силах свого організму, поруч є люди, які, на жаль, можуть не впоратися”, - написала вона.

Олена Зеленська розповіла подробиці перебігу хвороби. Зокрема, й те, що звістка про це стала для неї повною несподіванкою. Адже, за її словами, не було жодних симптомів. “Просто черговий тест виявився позитивним”, - констатувала вона.

Зеленська зазначила, що її семирічний син також отримав позитивний результат тесту. “Одразу передбачаю наступне запитання: дитина також хворіла? Так. Коли я була “на піку” хвороби (мала три найнеприємніші дні, коли почувалася справді погано – страшенно боліла голова, додавався сильний нескінченний кашель), ми дізналися, що мій семирічний Кирило також має позитивний результат тесту”, - розповіла дружина Президента.

Перша леді зазначила, що син, на щастя, легко переніс хворобу, було тільки незначне підвищення температури. “Відтоді ми були в лікарні разом, удвох нам було веселіше”, - написала Зеленська.

Вона також зізналася, що більше турбувалася не за себе, а за близьких і за тих людей, з якими контактувала напередодні.

За її словами, вона одразу всіх попередила про свій діагноз і дуже раділа, що ніхто з них не захворів.

Окрім того, Зеленська зауважила, що попри те, що поборола хворобу і має антитіла до вірусу, вона продовжує носити маску в публічних місцях. Тож вона одягає маску “з поваги до оточуючих”.

Вона подякувала лікарям і медсестрам, завдяки яким була впевнена, “що все буде добре”.

Зеленська також закликала усіх берегти себе і не ставитися легковажно до цього “підступного вірусу”.

Як повідомляв Укрінформ, у червні цього року після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз "позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія".

16 червня першу леді було госпіталізовано.

Загалом Зеленська провела у лікарні два тижні, після чого продовжила лікування вдома.

При цьому 12 червня повідомлялося, що Президент та його діти також пройшли тестування, їхні результати були негативні.

Водночас у п’ятницю, 21 серпня, глава держави Володимир Зеленський повідомив, що разом з його дружиною Оленою Зеленською на коронавірус хворів і їхній син.