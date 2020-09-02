Криза минула: Тимошенко каже, що одужує від COVID-19

Криза минула: Тимошенко каже, що одужує від COVID-19

Укрінформ
Лідер партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, якій раніше діагностували COVID-19, повідомила, що кризовий стан, викликаний коронавірусною хворобою, у неї вже минув.

Як передає Укрінформ, про це сама Тимошенко написала у Фейсбуці.

"Майже два тижні боротьби з важкою хворобою міняють відчуття реальності. Але про це поговоримо трохи згодом... А сьогодні, нарешті, кризовий стан вдалося пережити, і хоч до одужання ще далеко, тепер вже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя", - зазначила політик.

Тимошенко також подякувала усім, хто її лікував, молився за її здоров‘я і в перші хвилини біди кинувся на допомогу, передаючи ліки, поради з лікування, рятівні пропозиції.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 серпня стало відомо, що Юлія Тимошенко захворіла на коронавірусну хворобу. Її стан оцінювався як важкий, температура сягала 39 градусів.

Як повідомлялося, станом на 2 вересня в Україні зафіксовано найбільшу добову кількість хворих на COVID-19 з початку пандемії - 2 495 випадків.

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