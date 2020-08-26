У "Батьківщині" спростували підключення Тимошенко до ШВЛ

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка потрапила до лікарні з коронавірусом, не підключена до апарату штучної вентиляції легенів, як про це повідомляли деякі українські ЗМІ.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко, передає Укрінформ.

"Те, що вона підключена до апарату, - це неправда. Люди в критичному стані, яких потрібно рятувати з того світу, підключаються до апарату ШВЛ. Юлія Тимошенко в критичному стані, у неї висока температура, вона вживає всі відповідні до протоколу заходи для вентиляції легенів, але це не апарат ШВЛ, це відповідні інші апарати, які потрібно застосовувати відповідно до протоколу", - заявив депутат.

Івченко зазначив, що коронавірус - "це хвороба, яку не побажаєш навіть ворогу".

"Ми всією командою молимося і бажаємо їй одужати", - додав він.

Напередодні, 25 серпня, прессекретар Тимошенко Марина Сорока повідомила, що стан хворої на COVID-19 лідера партії "Батьківщина" залишається важким.

Як повідомляв Укрінформ, з вечора 24 серпня Тимошенко отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування COVID-19.

Про те, що Тимошенко захворіла на COVID-19, стало відомо 23 серпня. Її стан оцінювався як важкий, температура сягала 39 градусів. Також захворіли й інші члени сім'ї Тимошенко - дочка Євгенія та її чоловік Артур Чечоткін.

Фото: ba.org.ua