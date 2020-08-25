Хвора на COVID-19 Тимошенко - досі у тяжкому стані

Стан хворої на COVID-19 лідера партії "Батьківщина", народного депутата Юлії Тимошенко залишається тяжким.

Як передає Укрінформ, про це повідомила прессекретар Тимошенко Марина Сорока у Фейсбук.

"На жаль, гарних новин наразі немає. Стан Юлії Володимирівни залишається важким", - зазначила прессекретар.

За словами Сороки, з вечора 24 серпня Тимошенко отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування COVID.

Як повідомляв Укрінформ, 23 серпня стало відомо, що Юлія Тимошенко захворіла на COVID-19. Її стан оцінювався як важкий, температура сягає до 39.

Також захворіли й інші члени сім'ї Тимошенко - дочка Євгенія та її чоловік Артур Чечоткін.