Стан здоров'я п'ятого президента Петра Порошенка, який був госпіталізований з двостороннім запаленням легень внаслідок коронавірусної хвороби, покращився, його виписали з лікарні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Європейська солідарність" у Фейсбуці з посиланням на пресслужбу Петра Порошенка.

"Дякуємо всім, хто висловив щиру підтримку нашому лідеру Петро Порошенко. Протягом останніх днів ми отримали сотні дзвінків, листів і повідомлень у соцмережах від прихильників, друзів та колег як з України, так і з-за кордону. Повідомляємо, що сьогодні Петра Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров’я покращився", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 29 вересня Петро Порошенко поінформував, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Його 3 жовтня госпіталізували з двобічним запаленням легень. Захворіла також донька Порошенка Євгенія.

Пізніше його дружина Марина Порошенко в інтерв'ю Яніні Соколовій повідомила, що у Петра Порошенка - згущення крові, внаслідок чого лікарі не можуть зробити аналіз і проконтролювати стан його здоров'я.