В Україні відкрилися виборчі дільниці

В Україні відкрилися виборчі дільниці

Укрінформ
Виборчі дільниці в Україні відкрилися 25 жовтня о 8:00 . 

Про це повідомляє Укрінформ.

Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 і працюватимуть до 20:00.

Вибори не проводяться на території анексованого Криму, а також в окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Більшість виборців в Україні отримає для заповнення по чотири бюлетені: для обрання глави населеного пункту (мер, селищний або сільський голова); для обрання депутатів міської, сільської або селищної ради; для обрання представників до районної ради; для обрання депутатів обласної ради.

У Житомирі, Кривому Розі, Кропивницькому, Полтаві і Херсоні, окрім виборів міських голів і міських ради також відбудуться вибори районних у місті рад.

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У Києві виборцям видадуть по два бюлетені: один – зі списком кандидатів на посаду мера і другий – списки, подані партіями, кандидатів у депутати Київської міської ради.

Орієнтована кількість виборців в Україні становить 27,2 млн осіб , кількість виборчих дільниць - понад 29 тис.

Одночасно з виборами буде проведене опитування, ініційоване Президентом Володимиром Зеленським, який 13 жовтня опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять запитань: "Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?"; "Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?"; "Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?"; "Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?"; "Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?".

В Офісі Президента уточнили, що опитування, на відміну від референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків, не є частиною виборчою процедури і не фінансуватиметься з коштів виборчих комісій.

Варто також зазначити, що 1 січня 2020 року набув чинності новий Виборчий кодекс, який змінив правила виборів до місцевих рад, тож нинішні вибори матимуть деякі важливі особливості.

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З огляду на пандемію COVID-19 люди з підвищеною температурою або ознаками хвороби будуть пересуватися за окремим маршрутом – для них буде обладнана окрема кабінка. Людину, яка відмовиться одягати маску, допустять до голосування - теж окремо від інших виборців. Але потім їй буде призначено штраф за порушення протиепідемічних норм.

Кількість спостерігачів, представників політичних сил, журналістів на дільницях обмежуватися не буде.

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