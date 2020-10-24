ЦВК дала роз’яснення щодо встановлення результатів виборів

ЦВК на своєму засіданні затвердила роз’яснення щодо встановлення результатів виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше).

Про це Укрінформу повідомили з пресслужби ЦВК.

"Ухваленим документом чітко визначено та деталізовано відповідно до Виборчого кодексу процедуру та порядок встановлення результатів виборів депутатів місцевих рад (із кількістю виборців 10 тисяч і більше)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, роз’яснено порядок заповнення кожного пункту протоколу про встановлення результатів виборів, порядок визначення виборчої квоти, наведено формулу, за якою ця квота обраховується, визначається відсоток сумарної кількості голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів у депутати та процедуру встановлення кількості мандатів та визначення депутатів, обраних у територіальних та єдиному багатомандатному списках.

У розʼясненні вказано, що відомості про відсоток голосів виборців, отриманий кожною організацією партії, визначаються з точністю до сотих часток відсотка.

При цьому виборча комісія не пізніше як на дванадцятий день після дня голосування встановлює результати виборів.

"ТВК зобов’язана встановити результати виборів депутатів незалежно від кількості виборчих дільниць/виборчих округів, на яких/в межах яких голосування не було організовано і проведено відповідно до вимог Кодексу", - наголосили у Центрвиборчкомі.

Крім того, ЦВК розглянула і відмовила у задоволенні скарги Черкаської обласної організації партії "Слуга народу"щодо визнання протиправною бездіяльності Канівської міської територіальної виборчої комісії, яка не прийняла у визначений законом строк рішення стосовно реєстрації довіреної особи кандидата у депутати міськради. За інформацією ЦВК, 22 жовтня Канівська міська ТВК розглянула це питання і зареєструвала відповідну довірену особу.

"Таким чином, на час розгляду цього питання Комісією бездіяльність Канівської міської ТВК була відсутня", - зазначили у Комісії.

Водночас, на думку ЦВК, системний аналіз ситуації, що склалася, може свідчити про умисність дій окремих членів ТВК, спрямованих на перешкоджання діяльності кандидата у депутати Канівської міської ради. У цьому звʼязку ЦВК вирішила звернутися до Національної поліції для проведення перевірки викладених у постанові обставин та вжиття заходів реагування.

На засіданні ЦВК також внесла зміни до складу окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України ОВО № 208, а також до складу низки територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого постановою ЦВК від 10 серпня.

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"Загалом станом на 22 жовтня 2020 року Комісія припинила повноваження 4 897 членів територіальних виборчих комісій. З них 326 голів ТВК, 283 заступників голів ТВК, 347 секретарів ТВК, 3 941 члена ТВК", - поінформували у Центрвиборчкомі.

Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.