В ОПОРІ розповіли, чому бюлетень для голосування можуть визнати недійсним
Про це в ефірі програми “Право на владу” сказала голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.
Вона пояснила: якщо навіть у клітинці поруч з назвою партії не буде цифри, яка відповідатиме прізвищу депутата, такий бюлетень вважатиметься дійсним. Тобто, головне поставити галочку чи іншу позначку навпроти назви партії.
Айвазовська також повідомила, що у бюлетені буде внесено від 5 до 12 представників кожної партії, яка йде на вибори.
Бюлетень міститиме таку інформацію: ліворуч - назва партії (та прізвище кандидата єдиного виборчого списку), посередині - два квадратики для голосування, а праворуч - список прізвищ кандидатів від цієї партії. Таким чином, у першому квадратику необхідно поставити позначку (галочку, плюсик або іншу) за партію, а в другому - вписати за трафаретом номер кандидата від цієї партії (від 1 до 12).
Як відомо, чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.