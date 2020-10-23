В ОПОРІ розповіли, чому бюлетень для голосування можуть визнати недійсним

Бюлетень для голосування на місцевих виборах буде недійсним тільки у тому разі, якщо навпроти назви партії не буде проставлена позначка.

Про це в ефірі програми “Право на владу” сказала голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Вона пояснила: якщо навіть у клітинці поруч з назвою партії не буде цифри, яка відповідатиме прізвищу депутата, такий бюлетень вважатиметься дійсним. Тобто, головне поставити галочку чи іншу позначку навпроти назви партії.

Айвазовська також повідомила, що у бюлетені буде внесено від 5 до 12 представників кожної партії, яка йде на вибори.

Бюлетень міститиме таку інформацію: ліворуч - назва партії (та прізвище кандидата єдиного виборчого списку), посередині - два квадратики для голосування, а праворуч - список прізвищ кандидатів від цієї партії. Таким чином, у першому квадратику необхідно поставити позначку (галочку, плюсик або іншу) за партію, а в другому - вписати за трафаретом номер кандидата від цієї партії (від 1 до 12).

Як відомо, чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.