Як голосувати: ЦВК дала роз’яснення щодо заповнення бюлетеня

ЦВК затвердила роз’яснення щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ЦВК.

Це роз’яснення розроблене з метою забезпечення реалізації рівних виборчих прав громадян України, дотримання принципів і засад виборчого процесу, однакового застосування положень Виборчого кодексу щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня з місцевих виборів.

Зокрема, в ухваленому документі чітко прописано послідовність заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше.

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Комісія розʼяснила порядок проставлення у такому бюлетені позначки “плюс” (+) або “галочки” (✓), або іншої, що засвідчує волевиявлення виборця. А також – правильність написання порядкового номера кандидата в депутати від місцевої організації політичної партії, яку виборець підтримав. Окрім того, у документі наведено приклади правильного та неправильного заповнення виборчого бюлетеня.

Як правильно заповнювати виборчий бюлетень можна переглянути за посиланням.

Як відомо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.