Мінцифри запустило освітній серіал про ТВК до місцевих виборів

Міністерство цифрової трансформації запустило освітній серіал до місцевих виборів-2020 про роботу територіальних виборчих комісій.

Як передає кореспондент Укрінформу, презентація серіалу відбулась 8 жовтня.

"Я запрошую всіх, кому не байдужа доля нашої з вами країни, приєднатися до виборчого процесу та стати гарантом його чесності. Зробити це можна, ставши частиною команди територіальної виборчої комісії. Саме ТВК забезпечують підготовку та проведення місцевих виборів. А щоб розібратися в повноваженнях ТВК, особливостях їх роботи, правах та обов'язках комісій, Мінцифри разом з партнерами: громадянською мережею ОПОРА та USAID підготували серіал "ТВК", який вже сьогодні є доступним на платформі osvita.diia.gov.ua", - зазначила під час презентації заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Окрім зазначених тем, серіал також розповідає про особливості засідань ТВК, територіальну організацію виборів, виборчі бюлетені та встановлення результатів місцевих виборів.

Курс складається з 12 серій і вже доступній на платформі Дія. Цифрова освіта.

Як повідомляв Укрінформ, "Дія. Цифрова Освіта." - безкоштовна національна онлайн-платформа з цифрової грамотності. На сьогодні на порталі вже представлено близько 20 освітніх серіалів у різних сферах.

Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.