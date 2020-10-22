У ЦВК нагадують членам виборчих комісій про високу відповідальність

Заступник голови Центральної виборчої комісії Віталій Плукар закликав членів виборчих комісій відповідально виконувати свої обов'язки, а суб'єктів виборчого процесу - не зловживати правами.

Про це він зазначив під час онлайн-марафону "Місцеві вибори 2020 на фінішній прямій", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Звернувся б із закликом до членів виборчих комісій, щоб вони більш відповідально ставилися до процесів виконання своїх обов'язків, до своєї роботи, щоб вони розуміли наслідки своїх дій, тому що за ті чи інші порушення настає і кримінальна відповідальність", - сказав Плукар.

Крім того, він звернувся до суб'єктів виборчого процесу з проханням не зловживати своїми правами, однак висловив думку, що процес встановлення результатів буде "досить напруженим".

Плукар нагадав, що основними викликами й особливостями нинішньої виборчої кампанії є проведення виборів в умовах пандемії COVID-19 та зміна виборчого законодавства напередодні місцевих виборів.

Крім того, заступник голови ЦВК зауважив, що наразі є проблеми у неоднаковій практиці трактування положень законодавства територіальними виборчими комісіями, різній практиці судових органів з одного і того ж питання та з виконанням судових рішеннями виборчими комісіями.

Плукар запевнив, що ЦВК намагається мінімізувати всі ризики та реагувати на порушення.

"Після виборів якраз буде така можливість, щоб переглянути, ревізувати ті чи інші положення виборчого законодавства, щоб найбільш правильно вийти на алгоритми дій в тих чи інших ситуаціях", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня.