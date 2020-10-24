В Україні сьогодні - «день тиші» перед місцевими виборами

В Україні у суботу, 24 жовтня, заборонена будь-яка передвиборна агітація кандидатів на чергових місцевих виборах.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у Календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Зазначається, що передвиборна агітація завершилася о 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування, тобто о 24 годині 23 жовтня.

Згідно із календарним планом, кандидати мали право проводити передвиборну агітацію з наступного дня після дня прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про їхню реєстрацію.

У суботу, 24 жовтня, заборонена будь-яка агітація кандидатів.

Неформально останній день перед днем голосування називають "днем тиші".

Читайте також: Спостерігачі ОБСЄ стежитимуть за виборами в Україні та опублікують звіт

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

Цього дня українці обиратимуть обласні, районні, міські, сільські ради та міських, селищних, сільських голів.

Вибори не організовуються й не проводяться на тимчасово непідконтрольній Україні територіях Донецької та Луганської областей, Криму.

За даними громадянської мережі "ОПОРА", на чергових місцевих виборах загалом балотується 271 тисяча 362 кандидати, що були висунуті 147-ма політичними партіями або є самовисуванцями.