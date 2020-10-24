МВС готове до дня голосування – Аваков

Міністерство внутрішніх справ готове до проведення місцевих виборів 25 жовтня і сподівається, що порушень не буде.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час відеовключення з Італії на спеціальному Київському безпековому форумі, передає кореспондент Укрінформу.

«Я міністр внутрішніх справ, тому я забезпечую чесний і чіткий процес голосування, незалежно від того, хто при владі, хто в опозиції, - це передусім моя функція. До дня голосування МВС готове. Ми перебуваємо у повній комунікації з ЦВК, з усіма місцевими комісіями. Громадянська мережа ОПОРА нам допомагає у спостереженні за всіма випадками порушень. Сподіваюся, що все буде добре», - зазначив міністр.

На запитання щодо опитування, ініційованого Президентом Володимиром Зеленським, яке заплановано провести у день виборів, Аваков, зокрема, відповів: «Ми будемо підходити до цього з точки зору закону… Таку систему опитування ми вважаємо коректною. І якщо це буде порушуватися, то ми будемо припиняти», - наголосив очільник МВС.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

Фото: МВС