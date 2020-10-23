Вкиди та «каруселі»: Аваков каже кандидатам, щоб «навіть не намагалися»

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав кандидатів та їх виборчі штаби не намагатися застососувати так звані «каруселі», підвезення виборців та інші брудні схеми під час проведення місцевих виборів.

Про це йдеться у заяві міністра, оприлюдненій на сайті МВС, передає Укрінформ.

«Звертаюся до кандидатів та виборчих штабів – навіть не намагайтеся вдатися до вкидань, «каруселей», підвозу виборців та інших брудних схем! МВС жорстко налаштовано реагувати на порушення», - заявив глава МВС.

Аваков нагадав, що у суботу в нашій країні буде день тиші, а потім – голосування, підрахунок голосів та встановлення результатів.

За словами міністра, разом із ЦВК та Громадянською мережею «ОПОРА» правоохоронці реагували на всі звернення, перевіряли всі сигнали, і, на жаль, серед викритих правопорушень чимало таких, що мають ознаки кримінальних злочинів.

Він поінформував, що наразі Нацполіція загалом відкрила 556 кримінальних проваджень, зокрема, щодо ймовірних підкупу виборців, перешкоджання здійсненню виборчого права, надання неправдивих відомостей до Держреєстру виборців. Аваков уточнив, що за кожним із них буде здійснено розслідування та дано правову оцінку.

Також за час передвиборчої кампанії поліція отримала 7 048 заяв, пов’язаних з виборчим процесом, і топ-5 областей за кількістю таких отриманих заяв – це місто Київ і Київська область, Львівська, Дніпропетровська, Донецька та Одеська області. Під час передвиборчої кампанії також було складено 1 581 адмінпротокол.

Очільник МВС наголосив, що вже котру виборчу кампанію поліція та всі підрозділи МВС показують рівновіддаленість від усіх політичних сил і керуються виключно законом. За його словами, жодна партія і жоден кандидат не отримують жодних преференцій, але кожен отримує забезпечення та захист свої прав.

За інформацією Авакова, на чергування виведено достатньо оперативних груп, напоготові перебувають усі підрозділи – від авіації до вибухотехніків, і загалом до забезпечення публічної безпеки і порядку під час місцевих виборів залучено майже 140 тисяч співробітників МВС.

Міністр звернувся до учасників виборчого процесу: "Прошу не провокувати та не перевіряти систему МВС на міцність! У нас вдосталь сил, засобів, мотивації та рішучості, щоб забезпечити бездоганний процес місцевих виборів по всій країні! Давайте завершимо цю кампанію так само чисто, чітко і чесно, як і попередні президентські та парламентські вибори».

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.