У Авакова готові не допустити зриву «опитування Зеленського»

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про наявність пересторог у правоохоронних органів у зв'язку з оголошеним Президентом України опитуванням у день виборів 25 жовтня.

Про це він сказав під час онлайн-марафону «Місцеві вибори 2020. На фінішній прямій», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Певні перестороги зараз у нас є на день виборів у зв’язку з оголошеним Президентом України опитуванням, яке повинно бути по великій кількості виборчих дільниць. Ви знаєте, що є заклики фактично зривати це опитування, та завдання поліції дотримуватися громадського порядку і не допускати будь-яких незаконних дій, і ніякого насильства», - сказав Геращенко.

Загалом, зауважив він, правоохоронці готові до проведення виборів, та відзначив, що в цілому ця виборча кампанія «є більш-менш спокійною».

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня у відеозверненні анонсував, що 25 жовтня, крім місцевих виборів, відбудеться ще всенародне опитування.

Українцям запропонують дати відповідь на п'ять запитань: «Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?», «Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?», «Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?», «Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?», «Чи потрібно Україні на міжнародному рівні ставити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?».