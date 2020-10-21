Опитування Президента 25 жовтня профінансує партія «Слуга народу»

Всенародне опитування у день місцевих виборів, яке ініціював Президент Володимир Зеленський, фінансуватиме партія «Слуга народу».

Як передає Укрінформ, про це йдеться в офіційному повідомленні партії «Слуга народу» у Фейсбуці.

"5 запитань від Президента України – хто фінансуватиме це дослідження? Відповідаємо офіційно: політична партія «Слуга Народу». Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Вищої ради партії 20 жовтня", - йдеться у заяві.

У партії наголошують, що це є законним.

"Слуга Народу" не буде проводити дослідження власними силами, а укладе договір із компанією, що проводить соціологічні опитування. Громадяни, які будуть проводити дослідження, перебуватимуть за межами виборчих дільниць. Фактично це загальноприйнятий в світі формат екзит-полу. Опитування в цьому форматі проводитимуть 25 жовтня також і на замовлення інших політичних сил", - пояснюють у партії.

Крім того, у "Слузі народу" зазначають, що це не буде агітацією.

"Під час дослідження не буде використано партійної символіки, не буде жодного заклику голосувати за «Слугу Народу» або ж за окремих кандидатів на виборах. Члени партії, кандидати в депутати місцевих рад від партії та їхні представники не будуть задіяні для проведення опитування і спілкування безпосередньо із громадянами в день проведення виборів", - йдеться у повідомленні

У партії зазначають, що "проведення такого опитування є одним із пунктів передвиборчої програми партії щодо розвитку прямої демократії та народовладдя в Україні".

"У такий спосіб ми хотіли б започаткувати традицію, відпрацювати механізм, за яким влада матиме можливість чути думку народу постійно і регулярно. А народ, у свою чергу, отримає можливість донести до влади свою думку", - йдеться у заяві політсили.

Крім того, у "СН" додають, що усі витрати, пов’язані з опитуванням, буде відображено в звіті партії, який подається в НАЗК.

"Підкреслимо, що мова не йде про гроші платників податків, оскільки у 2020 році партія «Слуга Народу» відмовилася від державного фінансування та передала ці кошти на боротьбу з COVID-19", - кажуть у партії.

Як повідомляв Укрінформ,Президент Володимир Зеленський 13 жовтня у відеозверненні анонсував, що 25 жовтня, крім місцевих виборів, відбудеться ще всенародне опитування.

Українцям запропонують дати відповідь на п'ять запитань: “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”, “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”, "Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?", "Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?", "Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?"

Пізніше в ОП уточнили, що запитання матимуть вигляд загальнонаціонального опитування, однак, на відміну від референдуму, воно не матиме прямих юридичних наслідків.

Фото: ОП