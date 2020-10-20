Результатам «опитування Зеленського» довірятимуть 43% українців - КМІС

Результатам всенародного опитування у день місцевих виборів, яке ініціював Президент Володимир Зеленський, довірятимуть 43% українців.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

"41% респондентів не будуть довіряти результатам «опитування» Президента. Будуть їм довіряти – 43%", - йдеться у повідомленні.

При цьому 54,6% українців мають намір взяти участь в опитуванні.

На думку 44% респондентів, таке опитування є щирим наміром Президента та влади почути думку більшості людей і стільки ж респондентів вважають опитування політичною технологією.

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Опитування проводилось 17-19 жовтня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включались території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 505 інтерв'ю.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня у відеозверненні анонсував, що 25 жовтня, крім місцевих виборів, відбудеться ще всенародне опитування.

Українцям запропонують дати відповідь на п'ять запитань: “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”, “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”, "Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?", "Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?", "Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?".