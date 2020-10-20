Вільну економічну зону на Донбасі не підтримують майже половина українців

Надання статусу «вільної економічної зони» Донецькій і Луганській областям не підтримують 45% українців, тоді як 33,5% схвалюють таку ініціативу.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

«45% серед усіх респондентів не підтримують надання «вільної економічної зони» Донецькій і Луганській областям. Підтримують надання – 33,5%», - йдеться в повідомленні.

Відмовились відповідати на це питання - 20,5% респондентів.

При цьому рівень підтримки цієї ініціативи зростає із Заходу на Схід з 27% до 46%.

Так, на Заході України ВЕЗ для двох областей підтримують 27,1% громадян, не підтримують - 53,1%, у Центрі підтримують 28,1%, не підтримують - 50,1%, на Півдні підтримують 37,1%, не підтримують - 32,7%, на Сході (в т.ч. Донбасі) підтримують 45,8%, не підтримують - 35,5%.

Крім цього, респондентам ставилося запитання «А що саме, на Вашу думку, означає «вільна економічна зона»?» у відкритій формі, тобто респонденти «своїми словами» говорили, що саме вони розуміють.

Загалом 32% респондентів повідомили, що вони не можуть відповісти на запитання. Решта 68% дали відповіді, які, з одного боку, демонструють строкатість розуміння «вільної економічної зони». З іншого боку, багато відповідей респондентів скоріше свідчать про відсутність належного поінформованого розуміння, про що саме йде мова, зазначають соціологи.

Також думки респондентів розділились у питанні, чи є ініційоване Президентом Володимиром Зеленським всенародне опитування у день місцевих виборів щирим наміром почути думку більшості чи це політична технологія для досягнення власних цілей. Зокрема, 44% вважають, що це – щирий намір, 44% вважають це політичною технологією.

Разом з тим більшість опитаних мають намір взяти участь у такому «опитуванні» в день виборів - 54,6%, не братимуть участі - 35,8%.

Опитування проводилось з 17 до 19 жовтня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включались території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 505 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 4,5% для показників близьких до 50%, 3,9% — для показників близьких до 25%, 2,7% — для показників близьких до 10%.