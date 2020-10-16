Зеленський припускає, що всеукраїнські опитування можуть стати щомісячними або й щотижневими

Президент Володимир Зеленський не виключає, що у разі успішного проведення ініційованого ним загальнонаціонального опитування 25 жовтня такий механізм може бути використаний у подальшому щомісяця або щотижня.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому у Фейсбук, повідомляє Укрінформ.

“25 жовтня ми можемо показати, що цей механізм (опитування — ред.) має право на існування і ніщо не заважає нам щомісяця або навіть щотижня говорити про важливе та дізнаватися твою думку”, - зазначив Президент.

Водночас він зауважив, що політики критикують саму ідею опитування.

На думку Зеленського, вони “дуже бояться, якщо народовладдя реально запрацює, вони просто стануть непотрібні, їх перестануть запрошувати на ток-шоу, спонсорувати їхні партії, їх думка більше нікому не буде цікавою, бо все будуть вирішувати громадяни України”.

Також глава держави закликав інтернет-користувачів писати свої питання, які потенційно можуть бути включені до опитування.

“Не всі з п’яти питань подобаються?! ОК! Знаходь це відео на офіційних сторінках та пиши в коментарях, про що ще ти хотів би висловитися як громадянин України: легалізація зброї, подвійне громадянство, тривалість навчання в школі, єврономери, парламентська республіка. Пиши, які запитання варто включити до наступних опитувань”, - додав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного питань.

Пізніше в ОП уточнили, що питання матимуть вигляд загальнонаціонального опитування, однак, на відміну від референдуму, воно не матиме прямих юридичних наслідків.

Громадянська мережа ОПОРА заявила, що, якщо опитування громадян у день місцевих виборців, яке анонсував Президент, буде проведене на виборчій дільниці, воно не матиме законних підстав, а якщо проводитиметься на вулиці, то не отримає юридичних наслідків.

Голова ВР Дмитро Разумков поінформував, що ані в бюджеті, ані в змінах до бюджету не передбачено коштів на проведення такого опитування. Також, за його словами, згідно із законодавством подібні опитування, як і екзитполи, можуть відбуватися лише за межами виборчих дільниць.

Першим питанням опитування оголошено: “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”, другим - “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”.

Трьома останніми питаннями опитування є теми щодо скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації медичного канабісу та гарантії Будапештського меморандуму.