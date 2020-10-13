«Опитування Зеленського» не потребує законодавчого врегулювання – депутат

Ініціатива Президента Володимира Зеленського поставити п’ять запитань українцям у день місцевих виборів 25 жовтня є прикладом комунікації влади із суспільством і не потребує законодавчого врегулювання.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін (фракція "Слуга народу").

"Опитування громадян, якщо воно ініційоване Президентом, на мій погляд, - це елемент відкритості Президента для спілкування з українцями. Я повністю підтримую саму ідею. Наскільки я читав у тих коментарях, які були сьогодні опубліковані, то це не пов’язано з виборчим процесом, це точно не є якоюсь імітацією референдуму, тому що ми тільки очікуємо на закон про референдум. Але це дуже гарний приклад того, як влада має комунікувати із суспільством", - зазначив Костін.

Депутат додав, що ініціатива Президента допоможе перевірити активність громадян і включатиме питання, які дійсно турбують суспільство.

"Це дуже гарна ідея, і я повністю підтримую цю ідею. Думаю, що вона має бути реалізована. Це експеримент, і якщо питання дійсно будуть такими, які турбують суспільство, то зможемо перевірити, наскільки люди є активними в тому, щоб узяти участь у цьому опитуванні. Тобто я взагалі не вважаю, що це питання потребує якогось законодавчого врегулювання", - сказав Костін.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський опублікував відеозвернення, у якому закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих для кожного запитань.

Пізніше в Офісі Президента пояснили, що ініціатива Зеленського щодо проведення опитування у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня не матиме прямих юридичних наслідків.

Раніше Верховна Рада планувала розглянути питання про включення до порядку денного сесії законопроєкту №4043 щодо надання повноважень Центральній виборчій комісії проводити опитування громадської думки у день виборів. Однак цього не зробили, бо питання було "не підготовлене". Перед цим профільний Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не зміг ухвалити рішення щодо даного законопроєкту через відсутніть кворуму.