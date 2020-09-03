Раді пропонують дозволити ЦВК проводити опитування у день виборів

Раді пропонують дозволити ЦВК проводити опитування у день виборів

Законопроєкт
Укрінформ
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується дозволити ЦВК проводити опитування громадської думки у день виборів.

Як передає Укрінформ, текст законопроєкту №4043 "Про внесення змін до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" щодо опитувань громадської думки" і супровідні документи до нього оприлюднені на сайті Верховної Ради.

"Проєктом закону пропонується внести зміни до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" в частині надання Центральній виборчій комісії повноважень забезпечувати організацію підготовки і проведення опитування громадської думки у разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про проведення такого опитування", - йдеться у пояснювальній записці.

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Проведення таких опитувань пропонують дозволити в день голосування на загальнодержавних або місцевих виборах на всій території України або в окремих її місцевостях.

Крім того, законопроєктом встановлюється коло питань, які не можуть бути включені до переліку питань в опитуваннях громадської думки. Зокрема, це питання, які стосуються тимчасово окупованих територій, виборів на цих територіях, економічної взаємодії з тимчасово окупованими територіями, порядок управління такими територіями, а також питання амністії, та взаємодії з державою, визнаною Верховною Радою України державою- агресором або державою- окупантом.

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Авторами проєкту є народні депутати від фракції "Слуга народу" - члени Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Корнієнко, Андрій Клочко, Володимир Іванов, Олександр Качура та Андрій Стріхарський.

Як повідомив у Фейсбуці перший заступник голови профільного комітету, член фракції "Голос" Роман Лозинський, комітет збереться на засідання вже 4 вересня о 9:00, щоб розглянути даний законопроєкт.

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Раніше норму щодо права проведення Центральною виборчою комісією опитувань громадської думки деякі нардепи пропонували включити в законопроєкт №3971 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур". Однак членам профільного комітету забракло голосів для врахування відповідної поправки.

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