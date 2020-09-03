Рада зробила непленарним тиждень перед місцевими виборами

Верховна Рада внесла зміни до календарного плану четвертої сесії та зробила непленарним тиждень, який передує місцевим виборам.

Як передає кореспондент Укрінформу, за ухвалення відповідної постанови проголосувало 256 народних депутатів.

Згідно з проєктом №4026, упродовж тижня з 28 вересня по 2 жовтня у ВР відбуватиметься засідання Погоджувальної ради та пленарні, водночас тиждень із 19 по 23 жовтня відведено на роботу парламентаріїв із виборцями.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 липня Рада затвердила календарний план проведення четвертої сесії. Він передбачав, що протягом 28 вересня по 2 жовтня народні депутати мали працювати на округах, а впродовж 19-23 жовтня мали би відбуватися пленарні засідання.

Голова ВР Дмитро Разумков 31 серпня заявив, що парламент має намір внести зміни до календарного плану у зв’язку з проведенням місцевих виборів.

Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.